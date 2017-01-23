У Росії влада не погодила мітинг проти закону про декриміналізацію домашнього насильства

Влада столиці Росії відмовилася погодити запланований на 28 січня мітинг на Болотній площі Москви проти закону про декриміналізацію побиття в сім’ї, який розглядає російська Держдума.

Як заявляють організатори мітингу, у міській раді Москви їм повідомили, що акція створить перешкоди для руху пішоходів і транспорту. Організатори акції вважають ці доводи непереконливими і обіцяють узгодити з владою інше місце для мітингу.

Раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала російських парламентарів відхилити законопроект про декриміналізацію сімейних побоїв. Автори звернення наголошують, що документ у разі ухвалення залишить жертв домашнього насильства без права на правосуддя. Раніше з аналогічними закликами до Держдуми Росії звернулися Amnesty International і генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.

Розгляд законопроекту в другому читанні призначений на 25 січня. За документом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять з розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень.