Мінінфраструктури: понад 95% доріг України потребують ремонту

Понад 95% доріг України загального користування потребують покращення транспортно-експлуатаційних властивостей шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів. Таку інформацію надало Міністерство інфраструктури України у відповідь на запит проекту Радіо Свобода «Молодь плюс».

«Мережа автомобільних доріг України сформована ще за радянських часів за стандартами і вимогами того періоду. У зв’язку із систематичним недофінансуванням дорожньої галузі протягом багатьох років більшість доріг підтримувалися у проїзному стані за рахунок дрібного ремонту й експлуатаційного утримання, що призвело до недотримання міжремонтних термінів й інтенсивного руйнування дорожнього полотна», – мовиться у повідомленні.

За інформацією відомства, у 2016 році за рахунок різних джерел фінансування 950 кілометрів автомобільних доріг по всій Україні покрили асфальтобетонним покриттям.

Загалом мережа автомобільних шляхів загального користування включає 169,5 тисяч кілометрів доріг, із них з твердим покриттям – 165,8 тисяч кілометрів.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Радіо Свобода заявив, що Україні потрібно щорічно протягом 10 років витрачати не менше ніж 50 мільярдів гривень, щоб досягти європейських стандартів у дорожньому покриті.

У листопаді 2016 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення Державного дорожнього фонду України.