Президент Косова закликав Сербію визнати косовську незалежність

Президент Косова Хашим Тачі закликав Сербію визнати самопроголошену косовську незалежність і завершити процес нормалізації відносин на ґрунті європейських перспектив обох сторін.

Як сказав Тачі в інтерв’ю Балканській службі Радіо Вільна Європа напередодні планованого початку нового кола переговорів між Сербією й Косовом, «настав час відкрити останній розділ косовсько-сербського діалогу, розділ нормалізації двосторонніх відносин, зокрема, з огляду політики, безпеки, економіки, регіональної і євроатлантичної інтеграції».

У Брюсселі речниця координатора зовнішньої політики Європейського союзу Федеріки Моґеріні в інтерв’ю Радіо Свобода закликала обидві сторони переговорів до більшої відданості й залучення справі досягнення успіху на них.

Як сказала речниця Мая Коціянчич, «поступ у нормалізації відносин між Косовом і Сербією надзвичайно важливий… для обох сторін, для регіону і для Європейського союзу».

У відкритті нового кола переговорів, що заплановане у Брюсселі на вівторок, як очікують, мають узяти участь президенти і Сербії, і Косова. Попереднє таке коло переговорів відбулося ще понад рік тому.

Односторонньо самопроголошену незалежність Косова від решти Сербії 2008 року наразі визнали 110 зі 193 країн-членів ООН, зокрема, 23 з 28 країн-членів ЄС. Її категорично відкидає Сербія, яка далі конституційно визначає Косово і Метохію як автономний край у своєму складі. Серед країн, що відкидають визнання Косова без згоди з ним самої Сербії, – Україна, а також Росія.