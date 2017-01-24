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24 січня 2017, Київ 09:15
Новини | Міжнародні

США погрожують зупинити будівництво Китаєм островів у міжнародних водах

Китайський авіаносець «Ляонінь» під час навчань у Південно-Китайському морі, грудень 2016 року

Китайський авіаносець «Ляонінь» під час навчань у Південно-Китайському морі, грудень 2016 року

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Білий дім попередив про намір запобігти планам Китаю щодо зведення в міжнародних водах Південно-Китайського моря островів із рифів, щоб згодом використовувати їх для цілей оборони.

Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер 23 січня повторив коментарі, озвучені раніше в січні кандидатом на посаду держсекретаря США Рексом Тіллерсоном. Вони полягають у тому, що Китай не має отримати доступу до островів, які він збудував у спірних районах Південно-Китайського моря.

«Якщо ці острови є насправді в міжнародних водах, а не частиною власне Китаю, то ми збираємося переконатися, що захищаємо міжнародні території від загарбання однією країною», – сказав Спайсер.

Раніше Тіллерсон на слуханнях щодо затвердження своєї кандидатури говорив, що США мають надіслати Китаю «чіткий сигнал, що по-перше, зведення островів зупиняється і, по-друге, ваш доступ до цих островів також не буде дозволений».

Китайські державні засоби масової інформації у відповідь на зауваження Тіллерсона щодо можливої морської блокади навколо островів попередили, що Сполучені Штати мають «вести війну», щоб здійснити свій план.

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