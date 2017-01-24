«Укравтодор»: на в’їздах до Києва відновлений рух транспорту

У компанії «Укравтодор» заявляють, що рух автотранспорту на в’їздах до Києва здійснюється без обмежень.

«Це стосується автомобільних доріг державного значення: М-03 Київ – Харків – Довжанський (18 кілометр), М-05 Київ – Одеса, (13 кілометр, Чабани), М-06 Київ – Чоп (19 кілометр), М-07 Київ – Ковель – Ягодин (19 кілометр)», – йдеться в повідомленні компанії в Facebook.

Сьогодні в поліції повідомляли, що близько 200 учасників акції і кілька десятків автомобілів частково блокують в’їзди до Києва на Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській й Одеській трасах.

В «Укравтодорі» заявили, що учасники акції блокуватимуть в’їзди до Києва орієнтовно до 21:00 вівторка, 24 січня. Було обмеження руху в напрямку доріг М01 Київ-Чернігів, М03 Київ-Харків, М05 Київ-Одеса, М06 Київ-Чоп, М07 Київ-Ковель. Крім того, активісти сьогодні провели акцію біля Кабміну.

Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вимагають ухвалення законопроекту номер 5567, що врегулює проблему тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до України.

Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це «справедливу плату». Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж складатиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але щороку зростатиме. Дія цього закону в разі його ухвалення стосуватиметься лише автомобілів, причепів і мотоциклів, старших за 7 років.