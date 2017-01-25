ГПУ заявляє про затримання екс-«беркутівця», підозрюваного у побитті автомайданівців

Генеральна прокуратура України заявляє про затримання колишнього «беркутівця», підозрюваного у побитті активістів громадського руху «Автомайдан» під час Революції гідності.

Як повідомляє ГПУ, колишнього співробітника столичного спецпідрозділу міліції «Беркут», який тривалий час перебував у розшуку, затримали 24 січня.

За повідомленням, його підозрюють «у перевищенні влади і незаконному затриманні за попередньою змовою з іншими працівниками підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» 18 активістів громадського руху «Автомайдан» у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса і Грушевського в Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства і пошкодженням їх автомобілів».

Крім того, затриманому інкримінують службове підроблення рапорту і надання завідомо неправдивих свідчень, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх затримали, притягли до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії і були застосовані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У Генпрокуратурі заявили, що затриманому вручили повідомлення про підозру, а до суду внесли клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

У червні минулого року Генпрокуратура повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо п’яти колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут», які у січні 2014 року затримали і побили активістів «Автомайдану». Їх звинувачували у перевищенні влади та незаконному затриманні 18 активістів руху «Автомайдан» в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулицях Щорса та Грушевського у місті Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодженням 11 їхніх автомобілів.

Під час подій Революції гідності Міністерство внутрішніх справ мотивувало затримання «Беркутом» активістів «Автомайдану» їхніми хуліганськими діями, зокрема і щодо правоохоронців. Затриманих тоді навіть судили, але зі зміною влади після Революції гідності судові процеси проти авомайданівців припинилися.