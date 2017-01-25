Суд Москви продовжив арешт українському журналістові Сущенку до 30 квітня

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня. Таке рішення оголосив суддя у справі 25 січня, задовольнивши клопотання державного обвинувача, передає УНІАН.

На засіданні суду був присутній консул України Геннадій Брескаленко, який надав суду лист від імені тимчасового повіреного України в Росії Руслана Німчинського, де зазначено, що посольство готове розмістити Сущенка в гостьовому будинку при дипмісії, в разі переведення його під домашній арешт.

Крім того, посольство гарантує супровід Сущенка до слідчих і судових органів Росії.

Під час засідання суду Роман Сущенко подякував за підтримку рідним, колегам в Україні і небайдужим, та додав, що почувається нормально.

Сущенко також звернувся до суду з проханням допустити як громадського захисника консула Геннадія Брескаленка, проте суд погодився з прокурором і відхилив це клопотання, мотивуючи це «вже наявністю захисника».

Суд проходив у закритому режимі, журналістів допустили лише на початок засідання та у час оголошення вердикту.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Лефортовський райсуд 28 листопада минулого року ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 січня 2017 року. Згодом суд відхилив скаргу на арешт українського журналіста.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.