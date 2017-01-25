САП втретє подала позов щодо комбінату Дмитра Фірташа – Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) втретє подала позов щодо розірвання договору заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» («ЗТМК»), та повернення комбінату повністю до сфери державного управління через невиконання інвестором (компанією з орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив в інтерв’ю журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Прокурори подали позов до Господарського суду Києва 25 січня «разом з доказами сплати нового судового збору».

Раніше цей суд двічі відмовився розглядати справу щодо «ЗТМК». Обидві відмови були мотивовані тим, що представники САП не надали доказів сплати судового збору.

При цьому керівник САП зазначив, що відмови були незаконними та суд виносив ухвали «заднім числом». Вперше САП подала позов 13 грудня без чека про сплату судового збору через те, що на практиці це можна зробити пізніше, за запитом суду. «Перш ніж залишити позов без розгляду, Господарський суд зобов'язаний з'ясувати причини невиконання вимог позивачем і оцінити їх поважність. Тобто практика йде таким шляхом, що це норма – надання оригіналу платіжного документу на стадії підготовки до розгляду», – заявив він.

За кілька днів, 16 грудня, прокуратура сплатила мито, а 21 грудня відправила оригінал платіжного доручення до суду. Проте виявилося, що вже 16 грудня суд ухвалив рішення у справі.

«Станом на 21 грудня жодної інформації про слухання справи і про винесення рішення 16 грудня не було. 21 і 22 грудня прокурора інформували про те, що справа ще навіть не призначена до розгляду. В підтвердження тому є витяг з ЄРДР, де чітко видно що рішення в порушення закону було опубліковане не наступного дня, а аж 27 грудня. Це чітко свідчить про те, що це рішення було винесено заднім числом, щоб формально зберегти строки», – заявив Назар Холодницький в коментарі Радіо Свобода.

Вдруге позов подали 30 грудня – до початку 2017 року, щоб не платити більший судовий збір. Прокурори вирішили подати нову заяву з завіреною копією оплати збору, оскільки оригінал ще не повернувся з суду. Вже 10 січня прокурор поїхав до суду відшукати позовну заяву, але йому сказали, що справа ще не призначена до розгляду.

При цьому, будучи в суді, прокурор не подав оригінал платіжного документу. В САП вважають, що він вчинив правильно і суд міг би запросити оригінал додатково.

«Прокурор вчинив всі можливі дії, які він мав вчинити на цей період, оскільки оригінал фактично був в суді і в нас його фізично не було. Ми не скажемо «Враховуючи те, що оригінал в суді, ми позов не подаємо». Ось тоді це була б службова недбалість. І ми далі будемо цей позов доводити до логічного завершення. Прокурор у цій ситуації вчинив правильно», – заявив Назар Холодницький.

10 січня Господарський суд знову вирішив не розглядати справу з аналогічної причини – відсутність доказів сплати збору, оскільки подана копія.

Тепер САП наново заплатила судовий збір і звернулася з новим позовом.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «TOLEXIS TRADING LIMITED» (49%), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.