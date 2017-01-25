Литовсько-польсько-українська бригада набула бойових спроможностей за стандартами НАТО – Міноборони

Відповідно до річної програми підготовки, литовсько-польсько-українська бригада взяла участь у сертифікаційному навчанні, за підсумками якого підтвердила набуття повних операційних спроможностей відповідно до стандартів НАТО, повідомили в Міністерстві оборони України.

Це підтвердив сертифікаційний лист, підписаний міністрами оборони України, Польщі і Литви, мовиться в повідомленні.

Коли саме це сталося, не повідомлено. В повідомленні наведено слова командира «ЛитПолУкрБриг», полковника Збройних сил Польщі Зенона Бжушка про те, що, згідно з вимогами Технічної угоди між міністерствами оборони країн-учасниць, бригада мала пройти сертифікацію та набути повних операційних спроможностей не пізніше, ніж через дванадцять місяців після набуття початкових операційних спроможностей, і остаточною датою було визначено 24 січня 2017 року.

Як повідомив начальник штабу «ЛитПолУкрБриг», підполковник Збройних сил Литви Еліґіюс Сянуліс, під час багатонаціонального командно-штабного навчання Common Challenge-16 у грудні минулого року було перевірено стан бойової готовності бригади за системою оцінки НАТО, і управління частини прийняло командування польським, українським і литовським батальйонами та, відповідно до навчального сценарію, виконало операцію стабілізації.

А заступник командира бригади, полковник Збройних сил України Володимир Юданов поінформував, що командування бригади набуло навичок та вмінь у системі планування, організації та виконання завдань, і підписаний міністрами оборони трьох країн після грудневих навчань Сертифікаційний лист підтверджує готовність бригади виконувати місії підтримки миру відповідно до стандартів НАТО. «Після опрацювання вимог сертифікаторів ми заявляємо, що командування «ЛитПолУкрБриг» є цілком боєготовим підрозділом», – сказав він.

Створення спільної литовсько-польсько-української миротворчої бригади «ЛитПолУкрБриг» почали планувати ще 2009 року. Врешті її створення затвердили восени 2014-го, а технічну угоду про це підписали влітку 2015 року.