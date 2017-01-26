МОК позбавив медалей Пекіна активного критика ВАДА

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив двох срібних медалей Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні російську легкоатлетку Тетяну Лебедєву після повторного огляду допінг-проб.

За повідомленням прес-служби МОК, у пробі спортсменки було виявлено заборонену речовину туринабол. На Іграх-2008 вона показала другий результат у стрибках в довжину і в потрійному стрибку.

40-річна нині Лебедєва також виграла золоту медаль у стрибках в довжину на Олімпіаді 2004 року в Афінах і досі має дві інші олімпійські нагороди з Сіднея (2000 року) і Афін.

Після завершення спортивної кар’єри в 2013 році Тетяна Лебедєва розпочала політичну кар’єру і стала членом Ради федерації – верхньої палати парламенту Росії. Нині Лебедєва звинувачує Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) у тому, нібито воно є інструментом «англосаксонського лобі».

Серія розслідувань ВАДА підтвердила існування в Росії підтримуваної державою системи вживання спортсменами допінгу з наступним приховуванням цих порушень. Це призвело, зокрема, до заборони участі російських легкоатлетів у всіх змаганнях під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ). Після цього також понад 100 російських спортсменів у 2016 році були відсторонені від участі в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро.