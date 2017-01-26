Справа про збитий Іл-76: Назаров на дебатах сторін знову заявив про невинуватість

Обвинувачений у службовому недбальстві у справі про збитий озброєними сепаратистами під Луганськом літак Іл-76 із 49 українськими військовими на борту генерал-майор Віктор Назаров заперечує свою провину. Він вкотре заявив про це 26 січня у Павлоградському міськрайонному суді, де триває заключний етап розгляду справи – дебати сторін.

За словами Назарова, у матеріалах слідства є чимало суперечностей і відсутні докази його провини. Зокрема він заявив, що немає жодного доказу того, що він отримував на руки розвідувальне зведення про наявність поблизу аеродрому груп бойовиків та їхні наміри збити український літак, окрім слів одного зі свідків, що він нібито передавав таку інформацію усно.

«Відтак слідством не доведений факт надання мені зазначеного розвідувального зведення. Слідство вважає, що розвідувальне зведення було невідкладно надане мені, а свідок Колесник зазначає, що начебто доповідав усно, та не пам’ятає коли», – сказав Віктор Назаров.

Він також заявив про «неконкретність обвинувачення» проти нього, зазначивши, що посадова особа не може бути звинувачена в службовій недбалості через обставини, на які вона не могла вплинути. Такими обставинами Віктор Назаров, зокрема, називає зміну курсу літаків, що летіли на аеродром Луганська: захід літаків на посадку початково був запланований з півночі, але літаки зайшли з півдня.

Віктор Назаров зазначив, що заходи безпеки польотів літаків передбачають уточнення обстановки в районі приземлення, а також здійснення заходу посадку з вимкненими аеровогнями та в режимі радіомовчання. За його словами, рішення щодо порядку заходу на посадку ухвалювали керівники екіпажів літаків. Він також заявив, що один із трьох літаків, потім збитий сепаратистами, заходив на посадку з увімкненими вогнями.

«Слідство не надало правову оцінку факту заходу на посадку другого літака з включеними посадочними вогнями, начебто його не існувало взагалі», – сказав Віктор Назаров.

У Павлограді на Дніпропетровщині вже понад півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують за статтею «недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків».

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ять членів екіпажу. Усі загинули.