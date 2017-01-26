Сирійська опозиція відкинула проект конституції, запропонований Росією

Сирійська опозиція відкинула запропонований Росією проект нової конституції Сирії.

Москва заявила, що проект, представлений на зустрічі з сирійськими повстанцями на мирних переговорах у столиці Казахстану раніше цього тижня, базувався на ідеях сирійського уряду, опозиції і місцевих сил.

Водночас член делегації повстанців на переговорах в Астані Яхья аль-Аріді 25 січня заявив агенції Bloomberg: «Ми сказали їм, що сирійці – єдині, хто має право писати конституцію Сирії».

Раніше неназване джерело в делегації повстанців заявило агенції AFP: «Росіяни поклали проект на стіл, ми його навіть не дивилися. Ми їм сказали, що відмовляємося це обговорювати».

Після закінчення переговорів в Астані 24 січня Росія Іран і Туреччина заявили, що будуть спільно забезпечувати крихке тритижневе припинення бойових дій в Сирії.

Москва і Тегеран підтримують уряд президента Башара аль-Асада у шестирічній громадянській війні в Сирії, Анкара підтримує опозицію.

Москва оголосила, що міністр закордонних справ Сергій Лавров проведе переговори з представниками сирійської опозиції в Москві 27 січня, алепоки що невідомо, хто братиме в них участь.