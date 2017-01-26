МЗС: Росія переходить на новий рівень залякування у Криму

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що Росія переходить на новий рівень залякування затриманням адвокатів в анексованому Криму. Про це заявила речниця відомства Мар’яна Беца.

«Безумовно, це викликає страшне занепокоєння, і ми з обуренням сприймаємо такі дії окупаційної влади проти незалежних адвокатів, один з них, до речі, є громадянином Росії. Вони свідчать про вихід на новий рівень політики залякування», – сказала вона.

Підконтрольні Росії силовики в Криму затримали Еміля Курбедінова вранці 26 січня. Його звинувачують у «поширенні екстремістських матеріалів».

Після затримання силовики провели обшуки в помешканні й офісі Курбедінова, де вилучили оргтехніку. Затриманого в анексованому Криму адвоката Еміля Курбедінова доправили до підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя для визначення запобіжного заходу. Судове засідання триває.

Еміль Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів кримських справ щодо «Хізб ут-Тахрір» і про мітинги 26 лютого 2014 року, а також кримського журналіста Миколи Семени.

Напередодні в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і доправили на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза. Сам Полозов, якого невдовзі відпустили, оцінив своє затримання як викрадення.