Суд у Криму арештував адвоката Курбедінова на 10 діб

Суд в анексованому Росією Криму вирішив арештувати на 10 діб затриманого вранці 26 січня адвоката Еміля Курбедінова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Курбедінова звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів через оприлюднення у соцмережах публікацій із символікою забороненої в Росії «Хізб ут-Тахрір»; цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, Курбедінов частково визнав свою провину. «Провину визнаю частково. Я дійсно допускаю, що розмістив цей запис у соціальній мережі. Тоді, в далекому 2013 році, в Сімферополі проходило багато мітингів «Хізб ут-Тахрір», і я міг розмістити відео і фотоматеріали. Але ні про яку пропаганду мова не йде. Тоді «Хізб ут-Тахрір» не була заборонена в Криму, діяла легально. Я розмістив і забув про це», – сказав адвокат.

Еміль Курбедінов є адвокатом у кількох фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір», «справи 26 лютого», а також кримського журналіста Миколи Семени.

Також 26 січня в Бахчисараї пройшов обшук в будинку кримськотатарського активіста Сейрана Салієва – за словами родичів, російські силовики шукали заборонену літературу. Салієва, якого також звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів, відвезли в Бахчисарайське відділення російського МВС. Йому також обирають запобіжний захід.

Напередодні в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і відвезли на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза.