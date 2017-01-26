Обшук в офісі адвокатів у Криму завершили, вилучили оргтехніку

Російські силовики завершили обшук в офісі адвокатів Еміля Курбедінова й Едема Семедляєва в Сімферополі, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Семедляєв.

Він підтвердив інформацію про вилучення оргтехніки.

За словами Семедляєва, представники силових відомств Росії в анексованому Криму не реагували на вимоги адвокатів.

«Було багато людей, розбрелися по всьому офісу, хоча ми попередили, що це офіс адвокатів. Ми просили, щоб прислали представника адвокатської палати, а й це прохання проігнорували. До мене поки претензій не було», – повідомив Семедляєв.

Автомобіль, в якому їхали Еміль Курбедінов і Едем Семедляев зупинили співробітники російського ДПС у Криму вранці 26 січня. Пізніше на місце прибула ФСБ Росії і затримала Курбедінова. Відомо, що адвоката звинувачують в «поширенні екстремістських матеріалів», судове засідання з обрання запобіжного заходу має відбутися в підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя.

Еміль Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір», «справи 26 лютого», а також кримського журналіста Миколи Семени.

Напередодні в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і доправили на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза. Сам Полозов, якого невдовзі відпустили, оцінив своє затримання як викрадення.