Російські силовики проводять обшук у помешканні адвоката Курбедінова

У будинку, де живе кримський адвокат Еміль Курбедінов, 26 січня співробітники російського ФСБ в анексованому Криму поводять обшук, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, квартира зареєстрована на колегію адвокатів, а не на самого Кубердінова. Повідомляється також, що до будинку викликали «швидку допомогу», ймовірно, для матері Курбенідова.

Раніше повідомлялося, що в офісі адвоката проводять обшук.

Російські силовики 26 січня затримали в Бахчисараї кримського адвоката Еміля Курбедінова, який зі своїм колегою Едемом Семедляєвим їхав до кримського татарина Сейрана Салієва, де вранці пройшов обшук.

Про затримання Курбедінова повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв.

Російські силовики в анексованому Криму звинувачують адвоката «у поширенні екстремістських матеріалів». Засідання щодо обрання йому запобіжного заходу має відбутися найближчим часом у підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя.

«Еміль Курбедінов перебуває в Центрі з протидії екстремізму в Сімферополі на вулиці Декабристів. Його звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів. Суд з обрання запобіжного заходу призначено на сьогодні, приблизно на 11 годину на Залізничному суді Сімферополя. Захищає його інтереси адвокат Джеміль Темиш», – повідомила на своїй сторінці в Facebook активістка об’єднання «Кримська солідарність» Анна Богачева.

Еміль Курбедінов є адвокатом у кількох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», «справи 26 лютого», а також кримського журналіста Миколи Семени.

Напередодні в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і доправили на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза. Сам Полозов, якого згодом відпустили, оцінив своє затримання як викрадення.