Російські силовики в четвер, 26 січня, затримали в Бахчисараї кримського адвоката Еміля Курбедінова, який зі своїм колегою Едемом Семедляєвим їхав до дому кримського татарина Сейрана Салієва, де вранці пройшов обшук.
1
Про затримання Курбедінова на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв
2
За його інформацією, в офісах Курбедінова і Семедляева проходять обшуки
3
За інформацією кореспондента Радіо Свобода Антона Наумлюка, в будинку Еміля Курбедінова 26 січня співробітники російської ФСБ провели обшук
4
В цей час у квартирі Курбедінова його матері стало зле. Викликали швидку – лікар сказав, що «стан нормальний»
5
Як повідомив у Facebook кримчанин Осман Арифм, до квартири кримського адвоката прибули «люди з автоматами, в масках, без розпізнавальних знаків»
6
Еміль Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», а також кримського журналіста Миколи Семени