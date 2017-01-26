Російські силовики в четвер, 26 січня, затримали в Бахчисараї кримського адвоката Еміля Курбедінова, який зі своїм колегою Едемом Семедляєвим їхав до дому кримського татарина Сейрана Салієва, де вранці пройшов обшук.