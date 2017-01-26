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26 січня 2017, Київ 14:16
Фотогалереї

Фоторепортаж: У Бахчисараї затримали кримського адвоката Еміля Курбедінова

Російські силовики в четвер, 26 січня, затримали в Бахчисараї кримського адвоката Еміля Курбедінова, який зі своїм колегою Едемом Семедляєвим їхав до дому кримського татарина Сейрана Салієва, де вранці пройшов обшук.
Про затримання Курбедінова на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв
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Про затримання Курбедінова на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ЦВК Курултаю Заїр Смедляєв

За його інформацією, в офісах Курбедінова і Семедляева проходять обшуки
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За його інформацією, в офісах Курбедінова і Семедляева проходять обшуки

За інформацією кореспондента Радіо Свобода Антона Наумлюка, в будинку Еміля Курбедінова 26 січня співробітники російської ФСБ провели обшук
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За інформацією кореспондента Радіо Свобода Антона Наумлюка, в будинку Еміля Курбедінова 26 січня співробітники російської ФСБ провели обшук

В цей час у квартирі Курбедінова його матері стало зле. Викликали швидку &ndash;&nbsp;лікар сказав, що &laquo;стан нормальний&raquo;
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В цей час у квартирі Курбедінова його матері стало зле. Викликали швидку – лікар сказав, що «стан нормальний»

Як повідомив у Facebook кримчанин&nbsp;Осман Арифм, до квартири кримського адвоката прибули &laquo;люди з автоматами, в масках, без розпізнавальних знаків&raquo;
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Як повідомив у Facebook кримчанин Осман Арифм, до квартири кримського адвоката прибули «люди з автоматами, в масках, без розпізнавальних знаків»

Еміль Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів &laquo;справи Хізб ут-Тахрір&raquo;, а також кримського журналіста Миколи Семени
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Еміль Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», а також кримського журналіста Миколи Семени

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