Крим: Курбедінова доправили до суду для обрання запобіжного заходу

Затриманого в анексованому Криму адвоката Еміля Курбедінова доправили до підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя для визначення запобіжного заходу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, в суді посилені заходи безпеки.

Підконтрольні Росії силовики в Криму затримали Курбедінова вранці 26 січня. Його звинувачують у «поширенні екстремістських матеріалів».

Після затримання силовики провели обшуки в помешканні й офісі Курбедінова, де вилучили оргтехніку.

Еміль Курбедінов є адвокатом кількох фігурантів кримських справ щодо «Хізб ут-Тахрір» і про мітинги 26 лютого 2014 року, а також кримського журналіста Миколи Семени.

Напередодні в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і доправили на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза. Сам Полозов, якого невдовзі відпустили, оцінив своє затримання як викрадення.