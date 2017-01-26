Адвокат Микола Полозов висловив свою думку щодо обшуків, проведених російськими силовиками вранці 26 січня у кримського адвоката Еміля Курбедінова. «Російська влада вибрала нову тактику: тепер це не тільки переслідування політичних активістів, але передусім удар завдано по їх захисникам. Сьогоднішнє затримання і обшуки у адвоката Еміля Курбедінова свідчать про те, що ми очікуємо новий виток репресій, посилення цих репресій. Російська влада зараз ставить своїм завданням – зачистити захисників, які здійснюють захист людей по цих кримінальних справах», – заявив Полозов. (Відео: Facebook-сторіка Заїра Смедляєва)