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26 січня 2017, Київ 15:53
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Полозов: Росія ставить завдання – зачистити адвокатів кримчан (відео)

Полозов: Росія ставить завдання – зачистити адвокатів кримчан (відео)
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Адвокат Микола Полозов висловив свою думку щодо обшуків, проведених російськими силовиками вранці 26 січня у кримського адвоката Еміля Курбедінова. «Російська влада вибрала нову тактику: тепер це не тільки переслідування політичних активістів, але передусім удар завдано по їх захисникам. Сьогоднішнє затримання і обшуки у адвоката Еміля Курбедінова свідчать про те, що ми очікуємо новий виток репресій, посилення цих репресій. Російська влада зараз ставить своїм завданням – зачистити захисників, які здійснюють захист людей по цих кримінальних справах», – заявив Полозов. (Відео: Facebook-сторіка Заїра Смедляєва)

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