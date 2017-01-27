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27 січня 2017, Київ 08:26
Новини | Міжнародні

З Росією слід взаємодіяти з позиції сили – Тереза Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звертається до американських законодавців-республіканців, Філадельфія, США, 26 січня 2016 року

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звертається до американських законодавців-республіканців, Філадельфія, США, 26 січня 2016 року

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Захід має взаємодіяти з Росією, але зберігати обережність щодо намірів Москви. Про це 26 січня перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Філадельфії заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Звертаючись до законодавців-республіканців, Мей нагадала про підхід колишнього президента США Рональда Рейгана до переговорів із його радянським візаві Михайлом Горбачовим – «довіряй, але перевіряй». До нинішнього російського лідера Володимира Путіна Тереза Мей пропонує схожий підхід – «взаємодій, але будь обережний».

«Немає неминучого конфлікту між Росією і Заходом, а також неминучого відступу до часів холодної війни. Але ми маємо взаємодіяти з Росією з позиції сили, що, зокрема, після незаконної анексії Криму, дасть упевненість сусіднім із Росією країнам, що їхня безпека не ставиться під сумнів», – наголосила прем’єр-міністр Великої Британії.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

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