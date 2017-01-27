У СММ ОБСЄ заявляють про ризик екологічної катастрофи на Донбасі

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄзаявляють про ризик екологічної катастрофи на Донбасі. Про це заявивперший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

За його словами, спостерігачі відвідали Ясинувату та Новгородське на Донбасі.

«Зважаючи на те, що сторони розташовані дуже близько один до одного, з урахуванням великої кількості хлору на фільтрувальній станції в Ясинуватій і, з огляду на розташування шламонакопичувача в Новгородському, існує високий ризик екологічної та гуманітарної катастрофи», – сказав Гуґ, додавши, що існує ризик, що вся Донецька область може залишитися без питної води.

За його словами, для того, щоб цей ризик реалізувався достатньо лише одного хибного пострілу з артилерії чи міномета.

Гуґ додав, що спостерігачі фіксують порушення режиму припинення вогню обома сторонами конфлікту на Донбасі.

У березні 2016 року Тристороння контактна група у Мінську обговорювала можливість допуску на непідконтрольну Україні частину Донбасу іноземних екологів під егідою ОБСЄ, проте це так і не погодили.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Відтоді бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» контролюють частину Донецької області і Луганської області. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків. Москва ці звинувачення відкидає, проте заявляє, що на Донбасі можуть бути «російські добровольці».