АПУ: Червоний Хрест у 2017 році на гуманітарну допомогу Україні планує зібрати 60 мільйонів доларів

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що у 2017 році на цілі гуманітарної діяльності в Україні комітет планує мобілізувати понад 60 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України за підсумками зустрічі Петра Порошенка з керівником МКЧХ.

За повідомленням, співрозмовники обговорили широкий спектр питань, пов’язаних із наданням гуманітарної допомоги, у тому числі на непідконтрольних територіях, наголосили на важливості безперешкодного доступу МКЧХ до окупованих територій для проведення гуманітарної місії.

Порошенко звернувся до Маурера із проханням сприяти у звільненні українців, що утримуються на окупованих територіях на Донбасі, Криму, а також на території Росії.

В Адміністрації президента України також зазначають, що співрозмовники домовилися про візит президента Міжнародного комітету Червоного Хреста до України найближчим часом.

УМіжнародному комітеті Червоного Хреста про це наразі не повідомляють.

У МКЧХ неодноразово повідомляли про надання жителям неконтрольованих українською владою територій Донбасу гуманітарної допомоги.

Представники ООН і українського уряду заявили, що станом на грудень близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту на Донбасі. Гуманітарна група звернулася до донорів з проханням виділити 214 мільйонів доларів для реагування на найнагальніші потреби близько 2,6 мільйона людей з найуразливіших категорій населення з понад 3,8 мільйона осіб, які потребують гуманітарної допомоги.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 9,7 тисячі людей.