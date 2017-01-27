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27 січня 2017, Київ 16:05
Новини | Події

СБУ скасувала заборону на в’їзд в Україну меру Перемишля

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Служба безпеки України скасувала заборону на в’їзд в Україну меру польського міста Перемишля Роберту Хомі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця відомства Олена Гітлянська.

«Ми розуміємо, що заборону в’їзду меру Перемишля активно намагалася використати «третя» сторона для внесення розколу у стосунки між Україною та Польщею. Впевнені, що ця ситуація не зашкодить розвитку двосторонніх стосунків з братнім польським народом», – написала вона.

Гітлянська зауважила, що рішення про заборону чи скасування заборони на в’їзд до України будь-якої особи ухвалюється з урахуванням комбінації безпекових та міжнародних чинників.

17 січня мер Перемишля Роберт Хома під час перетину українського кордону був поінформований українськими прикордонниками, що, згідно з рішенням СБУ, йому заборонено в’їзд в Україну терміном на 5 років. На брифінгу у Перемишлі Роберт Хома назвав інцидент на кордоні «безпрецедентною подією».

У СБУ повідомили, що Хомі заборонили в’їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Також у відомстві зазначили, що Хома цілеспрямовано розпалював міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу.

Раніше заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Ян Джеджичак, якого цитувало польске видання «Rzeczpospolita», заявив, що відносини Варшави і Києва залежать від скасування заборони на в’їзд до України Хоми і МЗС Польщі здивоване таким рішенням СБУ. Міністерство закордонних справ України передало ноту польської сторони щодо заборони в’їзду меру Перемишля до компетентних органів.

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