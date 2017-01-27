Суд у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі перенесли на 9 лютого

Судове засідання у справі про вбивство двох патрульних поліцейських у Дніпрі, яке мало відбутися 27 січня в Центральному районному суді міста, перенесли на 9 лютого. Інформацію про це підтвердили в суді.

За інформацією сторони обвинувачення, перенесення судового розгляду пов’язане із тим, що обвинуваченого у вбивстві патрульних Олександра Пугачова на засідання суду не доправили. За даними сторони обвинувачення, причина цього невідома. Без присутності обвинуваченого в суді не можуть сформувати суд присяжних і розпочати розгляд справи.

Цього тижня стало відомо, що кримінальні провадження, розпочаті за фактом вбивства двох патрульних поліцейських і замаху на вбивство водія маршрутного таксі, передано до суду. Суд ухвалив рішення про подовження запобіжного заходу для підозрюваного ще на два місяці тримання під вартою.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями за підозрою в скоєнні тяжких злочинів Олександр Пугачов, екс-боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

Біля зали суду в інтерв’ю журналістам мати загиблого патрульного Артема Кутушова заявила, що винний у злочині, на її думку, заслуговує на найвищу міру покарання.