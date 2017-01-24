У Дніпрі справу щодо розстрілу поліцейських передали до суду

У Дніпрі кримінальні провадження, розпочаті за фактом убивства двох патрульних поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, передано до суду – інформацію про це підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними відомства, суд ухвалив рішення про подовження запобіжного заходу для підозрюваного ще на два місяці тримання під вартою.

Під час судового засідання підозрюваний заявив клопотання про розгляд справи судом присяжних. Письмове повідомлення про підозру у злочинах чоловікові вже вручене.

У листопаді суд у Дніпрі вже продовжував термін тримання під вартою Олександра Пугачова, якого підозрюють у розстрілі двох патрульних поліцейських у Дніпрі, на два місяці. Раніше рішенням Шевченківського районного суду Дніпра йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на термін у два місяці.

25 вересня 2016 року у Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти у правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.