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27 січня 2017, Київ 17:36
Новини | Міжнародні

У Росії влада заборонила акцію на підтримку Дадіна в центрі Москви

Акція з вимогою звільнити Дадіна, Санкт-Петербург, Росія, 3 листопада 2016 року

Акція з вимогою звільнити Дадіна, Санкт-Петербург, Росія, 3 листопада 2016 року

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Влада столиці Росії Москви відмовилася погодити акцію на підтримку засудженого активіста Ільдара Дадіна, пояснивши це «непогрішністю» рішень російських судів.

Відповідь московської префектури опублікувала на своїй сторінці у Facebook дружина Дадіна Анастасія Зотова. Акцію планували провести 28 січня в центрі міста.

Ільдар Дадін першим у Росії був засуджений за статтею про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». Суд засудив його до двох з половиною років позбавлення волі.

На початку вересня Дадіна етапували в колонію в місті Сегежа в Карелії. 1 листопада він поскаржився на побиття і катування співробітниками ФСВП, а в грудні його перевели в алтайську колонію.

Правозахисна організація «Меморіал» визнала Дадіна політв’язнем.

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