У Росії влада заборонила акцію на підтримку Дадіна в центрі Москви

Влада столиці Росії Москви відмовилася погодити акцію на підтримку засудженого активіста Ільдара Дадіна, пояснивши це «непогрішністю» рішень російських судів.

Відповідь московської префектури опублікувала на своїй сторінці у Facebook дружина Дадіна Анастасія Зотова. Акцію планували провести 28 січня в центрі міста.

Ільдар Дадін першим у Росії був засуджений за статтею про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». Суд засудив його до двох з половиною років позбавлення волі.

На початку вересня Дадіна етапували в колонію в місті Сегежа в Карелії. 1 листопада він поскаржився на побиття і катування співробітниками ФСВП, а в грудні його перевели в алтайську колонію.

Правозахисна організація «Меморіал» визнала Дадіна політв’язнем.