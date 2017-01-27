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27 січня 2017, Київ 20:32
Новини | Політика

Голова МЗС Угорщини сумнівається у доцільності санкцій проти Росії

Петер Сіярто

Петер Сіярто

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловлює скепсис щодо доцільності продовження санкцій проти Росії.

«Якщо ми залишимо санкції на нинішньому рівні, то чи матимуть вони якийсь вплив на поведінку Росії? Я не певний, оскільки, якщо ми думаємо, що вони матимуть вплив, то він мав би з’явитися вже, але цього немає досі», – заявив Сіярто 27 січня на прес-конференції у Будапешті.

Він зазначив, що зараз міжнародна ситуація є сприятливою для розширення і покращення угорсько-російських двосторонніх відносин.

«Тому що досі, щоразу, коли ми намагалися працювати над покращенням двосторонніх відносин, нам поводилося зіштовхуватися з тиском США і Європи не робити цього», – зазначив Петер Сіярто.

2 лютого президент Росії Володимир Путін має прибути з візитом до Угорщини.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомляла, що на зустрічі російського президента з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном сторони планують обмінятися думками щодо міжнародних питань, у тому числі боротьби з тероризмом, стосунків із Євросоюзом і НАТО, міграційної кризи та ситуації в Україні.

Угорщина належить до кількох країн-членів Євросоюзу, уряди яких прихильно ставляться до Росії і прагнуть скасування санкцій ЄС, запроваджених через агресію Москви проти України, і без припинення цієї агресії.

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