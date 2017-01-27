У Вашингтоні розпочалася зустріч Трампа і Мей

У Вашингтоні розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Напередодні Тереза Мей, виступаючи у Філадельфії перед учасниками партійної конференції республіканців, заявила, що відносини з Росією слід будувати з позиції сили.

Мей висловила задоволення в зв’язку з перемогою республіканського кандидата на президентських виборах у листопаді. Голова британського уряду закликала адміністрацію Трампа не виходити з ядерного угоди з Іраном, захищати сусідні з Росією країни і підтримувати міжнародні організації, зокрема НАТО, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, зазначивши, що всі вони потребують реформ.

Тереза Мей – перший іноземний лідер, з яким зустрічається Дональд Трамп після вступу на посаду президента США. За кілька днів до візиту у США прем’єр-міністр заявила, що «не побоїться висловити незгоду» з Трампом у разі, якщо погляди обох політиків не збігатимуться.