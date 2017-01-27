Сайдік занепокоєний через зростання жертв серед цивільних на Донбасі

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік висловлює занепокоєння збільшенням кількості жертв серед цивільних через бойові дії на Донбасі.

«У звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджується загибель щонайменше шести цивільних по обидва боки лінії конфлікту упродовж останніх двох тижнів. Щонайменше троє з жертв загинули під час обстрілів, інші, швидше за все, підірвалися на міні. Також багато цивільних були поранені, серед них трирічний хлопчик», – мовиться у заяві Сайдіка, оприлюдненій 27 січня.

Він закликав усі сторони конфлікту зробити все можливе для зупинення насилля.

Раніше у п’ятницю у СММ ОБСЄ заявили про різке збільшення кількості жертв серед мирного населення на Луганщині.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Від квітня 2014 року, за даними ООН, там загинули близько 10 тисяч людей.