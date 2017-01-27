Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
27 січня 2017, Київ 23:35
Новини | Політика

У БПП підтверджують факт отруєння Кононенка

Ігор Кононенко

Ігор Кононенко

Дивитись коментарі

Народний депутат з «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко підтверджує факт отруєння депутата-однопартійця Ігоря Кононенка.

«Йде шквал дзвінків щодо отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. Ігор сильна людина і справиться. З того, що сталося він не хотів робити сенсацій, тому інформації не поширював. Продовжує активно працювати і у партії, і у парламенті», – написав Гончаренко 27 січня у Facebook.

Раніше про отруєння Кононенка повідомила шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна. За її інформацією, отруєння у нього виявили перед Новим роком.

«Незадовго до Нового року у нього виявилося отруєння ртуттю. Згідно з вердиктом лікарів, її вміст у крові перевищений у 50 разів. За інформацією джерел, отруєння не відбулося в одну мить – ртуть накопичувалася в організмі деякий час, з чого напрошується висновок: це не було замахом на вбивство, швидше – спробою залякати, вивести з ладу на півроку і більше», – зазначає Кошкіна.

У Генпрокуратурі повідомили, що наразі до них не надходило заяв за фактом отруєння Ігоря Кононенка.

Ігор Кононенко є давнім приятелем президента України Петра Порошенка. Розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», показало, що їх об’єднують не лише дружні стосунки, але й бізнес-інтереси.

Кононенко вперше був обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Блоку Петра Порошенка» під №29. Він став заступником керівника президентської фракції у парламенті. Також Кононенко є членом комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

На момент обрання Ігор Кононенко був головою Наглядової ради закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «ВІК» та головою наглядової ради страхової компанії «Країна».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG