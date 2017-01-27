У БПП підтверджують факт отруєння Кононенка

Народний депутат з «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко підтверджує факт отруєння депутата-однопартійця Ігоря Кононенка.

«Йде шквал дзвінків щодо отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда. Але, по-друге, вороги не дочекаються. Ігор сильна людина і справиться. З того, що сталося він не хотів робити сенсацій, тому інформації не поширював. Продовжує активно працювати і у партії, і у парламенті», – написав Гончаренко 27 січня у Facebook.

Раніше про отруєння Кононенка повідомила шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна. За її інформацією, отруєння у нього виявили перед Новим роком.

«Незадовго до Нового року у нього виявилося отруєння ртуттю. Згідно з вердиктом лікарів, її вміст у крові перевищений у 50 разів. За інформацією джерел, отруєння не відбулося в одну мить – ртуть накопичувалася в організмі деякий час, з чого напрошується висновок: це не було замахом на вбивство, швидше – спробою залякати, вивести з ладу на півроку і більше», – зазначає Кошкіна.

У Генпрокуратурі повідомили, що наразі до них не надходило заяв за фактом отруєння Ігоря Кононенка.

Ігор Кононенко є давнім приятелем президента України Петра Порошенка. Розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», показало, що їх об’єднують не лише дружні стосунки, але й бізнес-інтереси.

Кононенко вперше був обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Блоку Петра Порошенка» під №29. Він став заступником керівника президентської фракції у парламенті. Також Кононенко є членом комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

На момент обрання Ігор Кононенко був головою Наглядової ради закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «ВІК» та головою наглядової ради страхової компанії «Країна».