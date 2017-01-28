Tрамп оприлюднив нові заходи з протидії імміграції

Президент США Дональд Трамп 27 січня видав указ, який на невизначений термін передбачає заборону на прийом сирійських біженців у США.

Іншим своїм рішенням американський лідер призупинив надання віз громадянам кількох переважно мусульманських країн – до розробки механізму дієвої перевірки потенційних відвідувачів США. Заборона тривалістю 90 діб поширюється на людей, які могли прибути з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Трамп також постановив на чотири місяці припинити дію програми біженців з країн за винятком Сирії. Це рішення стосуються біженців з Іраку, Афганістану та Пакистану. У цілому президент США скоротив удвічі, до 50 тисяч, число біженців, яких Сполучені Штати приймуть з усього світу в цьому році.

Головний виняток із цих заборон на прийом біженців зроблений для сирійських християн, які, за словами Трампа, є переслідуваними на своїй батьківщині.

«Я запроваджую нові обмежувальні заходи, щоб тримати радикальних ісламських терористів подалі від Сполучених Штатів Америки. Не хочу бачити їх тут», – сказав Трамп, оприлюднюючи своє рішення в Пентагоні.

Правозахисники засудили запроваджувані заходи як дискримінаційні та неконституційні через вказівку на конкретну релігію. Вони сказали, що дії, які Трамп обіцяв під час своєї виборчої кампанії, спричинять концентрацію біженців у небезпечних місцях і матимуть зворотний ефект, збільшуючи ненависть до Сполучених Штатів у мусульманському світі.