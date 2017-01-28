Президент США Дональд Трамп 27 січня видав указ, який на невизначений термін передбачає заборону на прийом сирійських біженців у США. Іншим своїм рішенням американський лідер призупинив надання віз громадянам кількох переважно мусульманських країн – до розробки механізму дієвої перевірки потенційних відвідувачів США. Заборона тривалістю 90 діб поширюється на людей, які могли прибути з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Головний виняток із цих заборон на прийом біженців зроблений для сирійських християн, які, за словами Трампа, є переслідуваними на своїй батьківщині. (Відео АР)