Президент Ірану розкритикував антиімміграційну політику Трампа

Президент Ірану Хасан Роугані піддав критиці антиімміграційну політику свого американського колеги Дональда Трампа, кажучи, що зараз «не час будувати стіни між націями».

Про це Роугані заявив 28 січня на туристичній нараді в Тегерані.

«Вони забули, що Берлінська стіна впала багато років тому. Навіть якщо є мури між народами, вони мають бути прибрані», – вказав Роугані.

Президент США Дональд Трамп 27 січня видав указ, який на невизначений термін передбачає заборону на прийом сирійських біженців у США. Іншим своїм рішенням американський лідер призупинив надання віз громадянам кількох переважно мусульманських країн – до розробки механізму дієвої перевірки потенційних відвідувачів США. Заборона тривалістю 90 діб поширюється на людей, які могли прибути з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

«Я запроваджую нові обмежувальні заходи, щоб тримати радикальних ісламських терористів подалі від Сполучених Штатів Америки. Не хочу бачити їх тут», – сказав Трамп, оприлюднюючи своє рішення в Пентагоні.

Багато іранців, як всередині, так і за межами країни, засудили в соціальних медіа рішення Трампа, назвавши його «расистським» та «образливим».