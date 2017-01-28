Агенції ООН закликають США продовжити прийом біженців

Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародною організацією з міграції закликали президента США Дональда Трампа продовжити «давні традиції», згідно з якими його країна пропонує притулок людям, що тікають від війни та переслідувань.

Спільна заява агенцій ООН з’явилася 28 січня у відповідь на нові рішення Трампа з обмеження міграції.

«Потреби біженців і мігрантів у всьому світі ніколи не було більшими, і програма прийому біженців США є однією з найбільш важливих у світі», – наголосили дві базовані в Женеві установи системи ООН.

Близько 25 тисяч біженців були переселені до США в період від жовтня до кінця 2016 року за програмою Управління верховного комісара ООН у справах біженців для найбільш вразливих груп населення. Про це агенція повідомила минулого тижня.

«Я запроваджую нові обмежувальні заходи, щоб тримати радикальних ісламських терористів подалі від Сполучених Штатів Америки. Не хочу бачити їх тут», – сказав Трамп, оприлюднюючи своє рішення 27 січня.

Правозахисники засудили запроваджувані заходи як дискримінаційні та неконституційні через вказівку на конкретну релігію. Вони сказали, що дії, які Трамп обіцяв під час своєї виборчої кампанії, спричинять концентрацію біженців у небезпечних місцях і матимуть зворотний ефект, збільшуючи ненависть до Сполучених Штатів у мусульманському світі.