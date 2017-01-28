У США відбувся перший суд за позовами двох іракців через імміграційні обмеження

Перший судовий процес відбувся 28 січня у США після оголошених напередодні президентом Дональдом Трампом імміграційних обмежень. Позов до федерального суду США в Брукліні подали двоє громадян Іраку, які були затримані в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку.

Один з чоловіків Хамід Халід Дарвіш працював з 2003 до 2013 року перекладачем для армії США і за контрактом зі США в Іраку.

Після нетривалого затримання в суботу Дарвіша відпустили.

Інший позивач – 33-річний Хайдер Самір Абдулхалік Алшаві, що був затриманий згодом 28 січня. Алшаві є чоловіком жінки, яка за контрактом зі США працювала в Іраку, а зараз мешкає у Х’юстоні (штат Техас).

Повідомляється, що ще 10 осіб, які не позивалися, також були затримані в аеропорту імені Джона Кеннеді 28 січня.

Раніше сьогодні через указ Трампа про імміграційні обмеження нідерландська авіакомпанія KLM не дозволила сісти на свій літак сімом пасажирам-громадянам з країн у так званому «забороненому списку» (Сирія, Іран, Ірак, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен). У Каїрі також не пустили на рейс до Нью-Йорка шістьох громадян з Іраку і одного з Ємену.