Меркель і Трамп говорили про НАТО, Близький Схід і конфлікт на сході України – речник уряду Німеччини

Прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт повідомив, що в перебігу телефонної розмови в суботу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Дональда Трампа йшлося про діяльність НАТО, ситуацію на Близькому Сході та конфлікт на сході України. Про це Зайберт написав на своїй сторінці у Twitter з посиланням на поширену і узгоджену сторонами заяву щодо бесіди двох лідерів.

«Було розглянуто широке коло питань, в тому числі НАТО, ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці, відносини з Росією і конфлікт на сході України. Обидві сторони підтвердили важливість тісної німецько-американської співпраці в галузі безпеки і процвітання своїх країн», – йдеться у заяві.

Повідомляється, що обоє лідерів висловили переконаність в тому, що «НАТО має протистояти викликам 21-го століття, і що спільна оборона вимагає адекватних інвестицій у військові можливості і справедливого внеску всіх союзників».

Президент Трампа прийняв запрошення канцлера Німеччини взяти участь у саміті G20 в Гамбурзі, запланованого на липень цього року. Також голова Білого дому висловив бажання для зустрічі з Ангелою Меркель найближчим часом у Вашингтоні.

Раніше повідомлялось, що переговори по телефону в суботу президента США та канцлера Німеччини тривали 45 хвилин. Ця бесіда була однією з п’яти інших планованих Трампом на цей день із лідерами держав, зокрема і з президентом Росії Володимиром Путіним. За її підсумками у Кремлі заявили, що серед іншого, було порушено «основні аспекти кризи в Україні». Чи йшлося про скасування Вашингтоном санкцій щодо Росії Москва не повідомила, а Білий дім цих телефонних переговорів іще не коментував.