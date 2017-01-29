В Авдіївці через обстріли поранені двоє мешканців, перервалося електропостачання

В Авдіївці Донецької області, біля якої спалахнули запеклі бойові дії, внаслідок артилерійського обстрілу міста з боку спільних російсько-сепаратистських сил поранені двоє цивільних мешканців у кварталах, прилеглих до так званої промзони.

Як повідомили в поліції, були поранені і шпиталізовані 57-річна жінка і 40-річний чоловік.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України, мовиться в повідомленні.

А керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін повідомив, що Авдіївка в результаті обстрілу залишилася без електрики.

Обсяг пошкоджень з’ясовується, сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Із теплопостачанням міста, яке йде від Авдіївського коксохімічного заводу, проблем наразі немає, додав він.

В угрупованні «ДНР», визнаному в Україні терористичним, зі свого боку, заявили про знеструмлення внаслідок обстрілів із українського боку села Яковлівки, що по той бік лінії фронту від Авдіївки, на окупованій території.

Раніше в неділю військові повідомили про спробу штурму Авдіївської промзони спільними російсько-сепаратистськими військами, внаслідок якої в лавах українських сил там загинули троє українських військовослужбовців і один був поранений. Українські військові заявляють, що атака провалилася, противник зі втратами відступив назад на схід. Але, за повідомленнями, ситуація залишається дуже напруженою, противник не полишає спроб відтіснити українські підрозділи.

В угрупованні «ДНР», зі свого боку, стверджували, що то Збройні сили України намагались атакувати позиції угруповання в районі Авдіївської промзони, але «зазнали невдачі», були змушені зупинитися і почати відступ, зазнавши втрат.

Позиції українських військ у так званій промисловій зоні під Авдіївкою, неподалік окупованої нині Ясинуватої, дають їм можливість вогневого контролю за важливою для бойовиків автотрасою між окупованими Донецьком і Горлівкою.