У Запоріжжі пам’ять героїв Крут вшанували смолоскиповою ходою

У Запоріжжі День пам’яті героїв Крут відзначили в неділю смолоскиповою ходою центральним проспектом міста. Акція відбулася в місті втретє. Її учасники пройшлися від міської ради до майдану Героїв революції, де відбувся мітинг.

«Річницю Крут ми відзначаємо третій рік поспіль смолоскиповою ходою. Я думаю, таке вшанування поступово стає запорізьким – вкоренилося у свідомість городян. Смолоскиповою ходою – оскільки вогонь пам’яті, вогонь боротьби і таким чином ми пам’ятаємо та вшановуємо героїв», – розповів організатор акції, голова запорізької міської організації «Сокіл» Святослав Кулик.

Акції з вшанування героїв Крут проходять сьогодні по всій території України.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції в сучасній Чернігівській області за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном із київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 осіб, тривав 5 годин. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені.

У березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди та з поверненням уряду УНР до Києва, Центральна Рада вирішила урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Щороку по Україні урочисто вшановують пам’ять Героїв Крут.