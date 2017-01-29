Аваков заявив, що «гордий за кожного, кому вручив зброю» – всього 1322 одиниці

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що за час свого перебування на посаді вручив за заслуги 1322 одиниць зброї цивільним і службовцям за різні заслуги. Про це він написав у неділю на сторінці у Facebook.

«Я вручив за 2014-2016 роки 1322 одиниці нагородної зброї. Більше всіх міністрів разом узятих. І вважаю, що діяв в поточній ситуації адекватно, і був гордий за кожного, кому вручав зброю», – сказав Аваков.

У поясненні яким категоріям громадян він видає нагородну зброю і чому Аваков вказав, що відзначає таким чином, серед інших, тих депутатів та чиновників, які проявили активну діяльність під час подій Революції гідності, у конфлікті на Донбасі та в контексті подій довкола окупованого Криму.

«Нагородна зброя, вручена мною і депутатам, і державним службовцям. Тут для мене включався дуже ясний критерій.Нагороди отримували депутати останніх скликань, які брали активну участь у подіях на Майдані і ті, хто так чи інакше активно діяв у цій ситуації військового конфлікту на сході і в Криму. Виходячи з тих же критеріїв вручали нагородну зброю і членам уряду, співробітникам апарату РНБО, інших органів виконавчої влади», – сказав Аваков.

Він зазначив, що рішення нагороджувати цивільних і службовців – це його право, яким він «активно користується».

Серед нагороджених ним як міністром внутрішніх справ Аваков вказав військових, волонтерів, поліцейських, прикордонників, рятувальників, пожежників, артистів, журналістів та інших.

«Не вручав – негідникам, пройдисвітам з грошима», – сказав Аваков.

Він додав, що було ухвалене рішення не оприлюднювати повних списків нагороджених, переважно військових і поліцейських, бо дані про них можуть завдати шкоди професійній діяльності чи особистій безпеці.

Усього, за даними Авакова, в Україні понад 1 мільйон цивільних громадян володіють зброєю, з них майже 879 тисяч – вогнепальною.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився оприлюднювати дані про те, кому саме за час своєї роботи він вручив нагородну зброю. Втім журналісти-розслідувачі з’ясували, що серед нагороджених є Олег Ляшко, Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Володимир Гройсман, Сергій Пашинський, телеведуча та дружина міністра інформаційної політики Яна Конотоп, а також багато інших посадовців. Повідомлялося, що в руки багатьох із нагороджених чиновників потрапили пістолети, автомати Калашникова і навіть кулемети.