Активісти «Національного корпусу» пікетують офіси російських банків в Києві

У Києві активісти політичної партії «Національний корпус» пікетують центральні офіси дочірніх кампаній російських банків «Сбербанк Росії», Промінвестбанк, ВТБ-Банк, БМ-Банк та Альфа-Банк.

Учасники акції зустрічають відвідувачів цих фінансових установ плакатами з написом «Ласкаво просимо до Росії» та театралізованими виступами з балалайкою.

Крім того, представники «Національного корпусу» обклеїли вітрини банків плакатами із закликами забирати з них кошти, вимагають закрити пов’язані з Росією українські банки.

«Національний корпус» закликав всіх чесних громадян України негайно забрати всі свої заощадження з банків країни-агресора і покласти в один з українських банків», – йдеться у повідомленні прес-служби партії.

Партія «Національний корпус» створена в жовтні 2016 року за ініціативою членів громадської організації «Цивільний корпус «Азов», ветеранів бойових дій на Донбасі. Партію очолює народний депутат України, екс-командир полку «Азов» Андрій Білецький.

В Україні активісти уже неодноразово закликали до закриття дочірніх компаній російських банків. Крім того, пропошкодження майна таких фінансових установ, зокрема Сбербанку, повідомляється регулярно.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.