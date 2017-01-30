Голова ОБСЄ висловив стурбованість порушенням «режиму тиші» на Донбасі

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц стурбований порушенням режиму припинення вогню на Донбасі. Про це він написав у своєму twitter.

Він наголосив, що сторони повинні в повній мірі дотримуватися режиму припинення вогню у відповідності з Мінськими угодами.

За даними штабу АТО, обстріли Авдіївки розпочалися близько 5 ранку 29 січня. Минулої доби, за даними штабу, загинули 5 військових, 9 були поранені і четверо травмовані. Прокуратура Донецької області кваліфікувала як теракт обстріл Авдіївки, під час якого 29 січня були поранені троє місцевих жителів.

Сьогодні у штабі АТО повідомили, що внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових загинули, сімнадцять поранені і троє травмовані.

В угрупованні «ДНР» натомість звинувачують українських військових в обстрілах Донецької фільтрувальної станції, яка розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, в спробі атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки. Сепаратисти заявили про пошкодження будинків у Донецьку, Макіївці і Горлівці внаслідок обстрілів з боку ЗСУ. За їхніми словами, внаслідок цих обстрілів минулої доби загинули 2 мирні жителі, три людини поранені. При цьому про втрати серед самих бойовиків вони не повідомляють.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.