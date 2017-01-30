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30 січня 2017, Київ 23:40
Новини | Події

Суд відновив на посаді звільненого гендиректора конструкторського бюро «Південне»

КБ «Південне» розробляє відомі ракети

КБ «Південне» розробляє відомі ракети

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Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляцію Державного космічного агентства України на рішення Красногвардійського районного суду міста, який своїм рішенням визнав неправомірним звільнення з посади генерального директора – генерального конструктора державного конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярьова. Інформацію про це підтвердили в суді.

Ухвала апеляційного суду набуває чинності з моменту оголошення, зазначено в ухвалі суду.

За інформацію ДКБ «Південне», таким чином суд відновив на посаді генерального директора – генерального конструктора державного конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярьова. Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ упродовж 20 днів.

Навесні 2016 року у Дніпропетровську відбулось кілька акцій протесту працівників КБ «Південне», невдоволених звільненням свого директора.

Раніше у прес-службі Державного космічного агентства України Радіо Свобода пояснили, що для звільнення Олександра Дегтярьова було дві причини – виявлені фінансові порушення та реорганізація посад.

«Протягом минулого року (2015 року – ред.) проводились фінансові перевірки підприємств космічної галузі, зокрема, КБ «Південне», і там були виявлені фінансові порушення. Інша причина – згідно з новими вимогами законодавства та з метою посилення виробничих потужностей важливих підприємств, йде тактика розподілу посад. Не може людина бути і генеральним конструктором, і генеральним директором», – повідомили тоді Радіо Свобода в прес-службі агентства.

Олександр Дегтярьов очолював конструкторське бюро з 2010 року й зі своїм звільненням не погодився.

У серпні 2015 року повідомлялося про плани створення єдиного космічного центру в Україні. Тодішній голова Державного космічного агентства Олег Уруський тоді заявляв, що єдиний космічний центр «Південний» сформують через об’єднання дніпровських підприємств – заводу «Південмаш» і конструкторського бюро «Південне».

Державне конструкторське бюро «Південне» – одне з провідних підприємств світу з розробки ракетних комплексів і ракетно-космічних систем. Створене 1951 року.

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