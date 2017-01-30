Суд відновив на посаді звільненого гендиректора конструкторського бюро «Південне»

Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляцію Державного космічного агентства України на рішення Красногвардійського районного суду міста, який своїм рішенням визнав неправомірним звільнення з посади генерального директора – генерального конструктора державного конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярьова. Інформацію про це підтвердили в суді.

Ухвала апеляційного суду набуває чинності з моменту оголошення, зазначено в ухвалі суду.

За інформацію ДКБ «Південне», таким чином суд відновив на посаді генерального директора – генерального конструктора державного конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярьова. Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ упродовж 20 днів.

Навесні 2016 року у Дніпропетровську відбулось кілька акцій протесту працівників КБ «Південне», невдоволених звільненням свого директора.

Раніше у прес-службі Державного космічного агентства України Радіо Свобода пояснили, що для звільнення Олександра Дегтярьова було дві причини – виявлені фінансові порушення та реорганізація посад.

«Протягом минулого року (2015 року – ред.) проводились фінансові перевірки підприємств космічної галузі, зокрема, КБ «Південне», і там були виявлені фінансові порушення. Інша причина – згідно з новими вимогами законодавства та з метою посилення виробничих потужностей важливих підприємств, йде тактика розподілу посад. Не може людина бути і генеральним конструктором, і генеральним директором», – повідомили тоді Радіо Свобода в прес-службі агентства.

Олександр Дегтярьов очолював конструкторське бюро з 2010 року й зі своїм звільненням не погодився.

У серпні 2015 року повідомлялося про плани створення єдиного космічного центру в Україні. Тодішній голова Державного космічного агентства Олег Уруський тоді заявляв, що єдиний космічний центр «Південний» сформують через об’єднання дніпровських підприємств – заводу «Південмаш» і конструкторського бюро «Південне».

Державне конструкторське бюро «Південне» – одне з провідних підприємств світу з розробки ракетних комплексів і ракетно-космічних систем. Створене 1951 року.