Росія: поліція прийшла в офіс Фонду боротьби з корупцією Навального

Співробітники правоохоронних органів Росії прийшли в офіс Фонду боротьби з корупцією, заснованого російським опозиціонером Олексієм Навальним, повідомила прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш.

Вона уточнила, що в офісі перебувають судові пристави. Вони мають намір забрати Навального в управління, хоча у нього є квитки в Кіров на 1 лютого, додала Ярмиш.

Олексій Навальний і бізнесмен Петро Офіцеров проходять як підозрювані у справі «Кіровлісу». Раніше суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення про їх примусовий привід на засідання суду в Кірові. Напередодні стало відомо, що Офіцеров госпіталізований, а 1 лютого вранці Навальний повідомив, що бізнесмена виписали з лікарні після того, як туди прийшла перевірка.

У 2013 році Навальний і Офіцеров були засуджені до умовних термінів. За версією звинувачення, вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, що завдало збитків бюджету Кіровської області в розмірі 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.