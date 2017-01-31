Трамп обіцяє продовжувати захищати ЛГБТ від дискримінації на робочому місці

Президент США Дональд Трамп обіцяє продовжувати захищати права представників ЛГБТ-спільноти на робочому місці.

Білий дім 31 січня заявив, що Трамп залишить чинним указ від 2014 року, який захищає працівників від дискримінації за ознакою належності до ЛГБТ-спільноти на робочому місці під час роботи на федеральних підрядників.

За повідомленням, Трамп «має намір захищати права всіх американців, в тому числі ЛГБТ-спільноти» і «продовжує проявляти повагу і підтримку прав ЛГБТ, так само, як і під час виборчої кампанії».

Представники ЛГТБ-спільноти у США висловлювали занепокоєння можливим порушенням їхніх прав за президентства Трампа, який вступив на посаду 20 січня.