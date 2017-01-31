Ракетні випробування Ірану не порушують резолюції ООН – Заріф

Іран відкидає звинувачення, що проведення ракетних випробувань може порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка забороняє Тегерану тестувати ядерну зброю.

31 січня голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що випробування, які проводить його країна, не порушують міжнародних зобов’язань.

Тегеран наполягає, що проведення ракетних випробувань «загалом», резолюцією не заборонені.

30 січня адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що знає про випробування, і з’ясовує ситуацію. Пізніше у понеділок США звернулися до Ради безпеки ООН з проханням скликати засідання для обговорення цього питання.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив 30 січня, що випробування Тегерана порушують резолюцію Ради безпеки ООН.

31 січня у МЗС Росії заявили, що випробування не порушують резолюції ООН, а заклики США «підігрівають ситуацію».

В Ірані заявили, що не мають планів розробляти ядерну зброю.