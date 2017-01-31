Суд арештував екс-голову банку «Михайлівський» Дорошенка – ГПУ

Колишнього голову банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка арештували з можливістю внесення застави, повідомляє речник генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Дніпровський райсуд змінив запобіжний захід банкіру Ігорю Дорошенку з домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави у160 мільйонів гривень», – повідомила Сарган увечері 31 січня у Twitter.

Напередодні прокуратура міста Києва повідомила, що за її клопотанням суд надав дозвіл на затримання Ігоря Дорошенка.

27 січня Дорошенко не з’явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри – окрім розкрадання майна, йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства.

5 грудня 2016 року прокуратура Києва подала апеляційну скаргу на рішення суду, яким колишнього голову правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка звільнили під домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 3 грудня змінив запобіжний захід Дорошенкові з тримання під вартою на домашній арешт.

12 серпня силовики затримали голову правління банку «Михайлівський». Його підозрюють у розкраданні 870 мільйонів гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. 13 серпня Шевченківський райсуд Києва арештував екс-голову правління банку «Михайлівський» на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 137,8 мільйона гривень.

23 травня Національний банк України своєю постановою визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним і запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Однак від того часу, за словами вкладників банку, вони не можуть отримати своїх депозитів чи коштів на карткових рахунках, не можуть використовувати їх і в безготівкових розрахунках.

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