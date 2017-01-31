У Великій Британії посмертно помилували геїв

Уряд Великої Британії посмертно помилував тисячі гомосексуалів і бісексуалів, засуджених за статеві контакти з чоловіками.

Затвердження так званого закону Алана Тьюринга, анонсованого 31 січня, означає, що з 49-ти тисяч чоловіків будуть зняті звинувачення у діях, які більше не вважаються незаконними. Закон отримав офіційну королівську санкцію і набув чинності.

Наразі живі засуджені за гомосексуалізм також можуть повернути собі добре ім’я. У них є можливість пройти юридичну процедуру, під час якої запис про їхні судимості видаляється з архівів.

Рішення щодо помилування засуджених геїв ухвалили після виправдання математика Алана Тьюрінга під час Другої світової війни. Він зробив вирішальний внесок у злам шифрів, генерованих німецької машиною «Енігма». У 1954 році Тьюрінг вчинив самогубство через звинувачення у «грубій непристойності» за гомосексуальні зв’язки.

Алана Тьюрінга помилували у 2013 році.