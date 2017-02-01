Захист Януковича заявляє, що не почав ознайомлення з матеріалами справи, ГПУ спростовує

Речниця генпрокуратура Лариса Сарган заявляє, що захисники колишнього президента України Віктора Януковича вже розпочали ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо їхнього підзахисного.

«Адвокати вчора вже знайомилися з одним томом матеріалів кримінального провадження і будуть продовжувати, як вони обіцяють. А з приводу заяв про те, що вони не розпочали ознайомлення з матеріалами справи, оскільки вважають слідство не завершеним – це маніпулювання думкою суспільства», – сказав прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко, якого цитує Сарган на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні один з адвокатів Януковича Ігор Федоренко заявив, що правових підстав для ознайомлення з матеріалами справи немає і захист не розпочав ознайомлення.

«Ми не почали ознайомлення з матеріалами справи у порядку статті 290 КПК України та не будемо цього робити, оскільки слідство не може бути завершено, поки не будуть виконані всі слідчі дії, зокрема, поки російська сторона не завершить виконання запиту України щодо вручення Януковичу підозри», – повідомив Федоренко.

Раніше прокурор Руслан Кравченко заявляв, що у разі затягування ознайомлення зі справою з боку захисту Януковича, прокуратура звернеться до суду щодо встановлення конкретних строків для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

27 січня Генеральна прокуратура повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу: тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.