Міжнародний суд: перші слухання за позовом України проти Росії проведуть у березні

Міжнародний суд повідомив, що проведе перші відкриті слухання за позовом України проти Росії з 6 по 9 березня.

На слуханнях у Гаазі, де працює цей найвищий судовий орган у системі ООН, має розглядатися застосування тимчасових заходів, про які просить Україна, що позивається до Росії у справі стосовно застосування міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і з усіма формами расової дискримінації.

Україна звернулася до Міжнародного суду з цим позовом 16 січня, просячи суд встановити, що Росія порушила ці конвенції своєю підтримкою бойовиків на Донбасі й деінде, а також незаконною окупацією Криму й переслідуванням там кримськотатарської й української громад.

Україна також просить Міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи. Серед таких заходів – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну й іншу підтримку «груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні», і вчинити тиск на такі групи, щоб вони надалі не чинили таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема, зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».