Конвой Червоного Хреста прибув в Авдіївку – голова делегації

Конвой Червоного Хреста прибув в Авдіївку, повідомив голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн.

За його словами, вантаж складається з ковдр, матрасів, спеціальних щитів.

«Один із наших пріоритетів – відновити роботу лінії електропередачі, щоб Донецька фільтрувальна станція могла працювати в нормальному режимі. Ми контактували з обома сторонами конфлікту з проханням встановити хоча б тимчасовий режим тиші і дозволити ремонтним бригадам полагодити постачання електрики», – повідомив він.

Ешліманн також висловив занепокоєння знеструмленням Верхньокальміуської фільтрувальної станції, а, відтак, багато людей залишилися без води.

«Ми ще раз хочемо нагадати, що МКЧХ готовий діяти як нейтральний і безпристрасний посередник для вирішення проблем гуманітарного характеру, які виникають по обидві сторони вздовж контактної лінії. Для цього нам потрібні лише якісь мінімальні гарантії безпеки та згода обох сторін», – наголосив Ешліманн.

На Донбасі від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 1 лютого заявили, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки. В ОБСЄ також заявили про початок відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.